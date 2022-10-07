Вашингтон, 7 октября, 2022, 03:49 — ИА Регнум. Власти США изучают несколько вариантов реагирования на решение альянса ОПЕК+ сократить объемы добычи нефти, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен 6 октября на пресс-конференции в перуанской столице Лиме.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

ОПЕК+ включает Организацию стран — экспортеров нефти (ОПЕК), а также ряд государств, которые не входят в это сообщество. Блинкен отметил, что среди вариантов ответа, которые прорабатываются Вашингтоном, есть и затрагивающий отношения США с Саудовской Аравии.

Других пояснений госсекретарь не представил.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее газета The Daily Telegraph написала о том, что решение ОПЕК+ сократить суточную нефтедобычу в мире на 2 млн баррелей стало унижением для главы Белого дома Джо Байдена.