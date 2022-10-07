Берлин, , 03:44 — REGNUM Запад неоднократно не сдерживал свои обещания во внешней политике, а также допускал множество просчетов, заявил немецкий журналист Габор Штейнгард на портале Focus Online.

Германия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Опыт провальных западных интервенций и освободительных войн не говорит о том, что [киевский режим] ждёт капитуляция, однако заставляет сомневаться в победоносных лозунгах западных политиков», — заявил он.

Публицист добавил, что Запад неоднократно ошибался со своими внешнеполитическими решениями. В качестве примера он привел вторжение США и НАТО в Ирак и Афганистан.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 октября минэкономики Германии объявило о поставках киевскому режиму военной продукции на 775 млн евро в 2023 году. Предполагается, что оружие боевики получат в течение первых трех кварталов 2023 года.