Мурманск, 7 октября, 2022, 03:33 — ИА Регнум. В мотострелковых соединениях береговых войск Северного флота (СФ) началась интенсивная подготовка мобилизованных граждан из Мурманской и Архангельской областей, а также добровольцев. Об этом 6 октября сообщает пресс-служба СФ на сайте Минобороны РФ.

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В военных городках для прибывающего пополнения подготовили места для проживания, развернули пункты приёма личного состава. Прибывающим в воинскую часть мобилизованным и добровольцам перед направлением в учебное подразделение выдаётся обмундирование, экипировка и штатное вооружение.

пресс-служба СФ «На плацу отдельной мотострелковой бригады уже состоялась церемония вручения военнослужащим учебных подразделений автоматов Калашникова АК-12. В соответствии со штатными должностями личный состав учебных подразделений также получает гранатометы, пулеметы, снайперские винтовки».

Призванные из запаса в ходе частичной мобилизации граждане и добровольцы в течение ближайших недель пройдут на заполярных полигонах Мурманской области занятия по огневой, тактической, инженерной, медицинской и другим видам подготовки, а также по боевому слаживанию. После этого военнослужащие «продолжат службу в составе штатных подразделений соединений береговых войск СФ».

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил, что мобилизованные в ВС России жители региона получат дополнительную экипировку.