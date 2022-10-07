Флорида, США, 7 октября, 2022, 03:32 — ИА Регнум. Корабль Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска, в состав экипажа которого (Crew-5) вошла гражданка России Анна Кикина, пристыковался к Международной космической станции (МКС). Прямую трансляцию 6 октября ведёт NASA на своём сайте.

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Корабль пристыковался к МКС в автоматическом режиме в 00:01 мск 7 октября.

«Контакт Crew Dragon с Международной космической станцией подтвержден», — подтвердила ведущая трансляции.

Астронавты NASA Николь Манн и Джош Кассада и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Коити Ваката вместе с Анной Кикиной смогут перейти на МКС примерно через четыре часа, когда Crew Dragon окончательно закрепится у стыковочного узла МКС.

Экипаж Crew-5 останется на МКС до марта, всего на МКС до отстыковки корабля Crew-5 будет находиться 11 жителей Земли. Российская космонавтка стала первой из тех, кто отправился на МКС в рамках Изначально запуск был запланирован на 3 октября, но был перенесён из-за урагана «Иэн», бушевавшего в штате Флорида.