Грузия, 7 октября, 2022, 20:28 — ИА Регнум. У здания сакребуло (муниципального собрания) Харагаульского района произошла драка с участием депутатов от правящей партии и оппозиции, сообщает 6 октября грузинский телеканал «Мтавари архи».

Thessaly La Force Драка

Причиной конфликта стал визит в сакребуло депутата грузинского парламента от оппозиционного «Единого национального движения» Левана Хабеишвили. Хабеишвили обвинил заместителя председателя сакребуло, имеющего доход в 4 000 лари ($1 400) в месяц, в том, что он незаконно получает финансовую помощь от государства. Вторая попытка Хабеишвили зайти в здание муниципального собрания завершилась дракой. На Хабеишвили и его сторонников напали депутаты от правящей партии, активно поддерживаемые работниками местных коммунальных служб. Примечательно, что нападение организовали председатель сакребуло и вице-мэр муниципалитета. Досталось и прибывшим освещать визит Хабеишвили журналистам оппозиционных телеканалов. Сотрудники полиции по непонятной причине приехали на место драки уже после её окончания.

Напомним, что физические столкновения между депутатами муниципальных собраний происходят в Грузии регулярно.