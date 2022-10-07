Вашингтон, , 03:26 — REGNUM Руководство социальной сети Twitter обвинил в безрассудстве, угрожающем завершению сделки по приобретению одноимённой социальной сети бизнесмен и миллиардер Илон Маск. Об этом 6 октября сообщил телеканал CNBC.

Илон Маск Trevor cokley

Поясняется, что советники Маска направили с Twitter уведомление о намерении бизнесмена завершить сделку по покупке соцсети на условиях, предусмотренных в соглашении от 25 апреля 2022 года. Юристы Маска настаивают на отмене разбирательства о сделке в суде американского штата Делавер, чтобы завершить сделку уже 28 октября.

«Удивительно, но они (Twitter) настаивают на продолжении этого судебного процесса, безрассудно подвергая сделку риску и ставя под удар интересы своих акционеров», — сказано в заявлении адвокатов Маска.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Маск предложил руководству Twitter отказаться от судебных споров и завершить сделку по приобретению компании за $44 миллиарда долларов, как и предполагалось изначально.

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