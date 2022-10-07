Неаполь, Италия, 7 октября, 2022, 03:20 — ИА Регнум. По меньшей мере десять жителей итальянского города Поццуоли (метрополия Неаполь) оказались в больнице, отравившись ядовитой мандрагорой, сообщила газета Corriere della Sera.

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Пациенты жаловались на галлюцинации, боль в животе и резкое ухудшение самочувствия. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Врачи считают, что эти люди отравились мандрагорой, спутав ее со шпинатом.

Медицинская служба Поццуоли предупредила местные больницы о возможности поступлении новых пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине сентября в одной из элитных школ города Пловдива на юге Болгарии 12 детей получили тяжелейшее пищевое отравления из-за просроченного мяса.