Иркутск, , 03:21 — REGNUM Контракт на реконструкцию очистных сооружений Иркутска будет подписан с единственным участником соответствующего тендера по начальной цене — более 1,2 млрд рублей. Договор числится в стадии подписания поставщиком, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на сайт госзакупок.

Торги (сс) CWitte

Исполнителем дорогостоящего контракта будет московское ООО «Энергострой», зарегистрированное в ЕГРЮЛ в августе 2010 года. Владельцами актива являются директор Александр Тевис (доля — более 98%) и иркутское ООО «Первая строительная компания» (собственник — Наталия Горловецкая). Компания числится исполнителем свыше 50 госконтрактов на общую сумму 19 млрд рублей. Один из контрактов на сумму 86,6 млн рублей касался разработки проектно — сметной документации по объекту «Реконструкция канализационных очистных сооружений левого берега города Иркутска. II очередь». Он был подписан с тем же госзаказчиком, что и контракт на 1,2 млрд рублей — с МУП «Водоканал» Иркутска.

Напомним, сейчас в задачи исполнителя входит реконструкция канализационных очистных сооружений правого берега города. Работы должны быть выполнены до конца 2024 года.