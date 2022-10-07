Москва, , 03:13 — REGNUM Решением арбитража Москвы иск Минпромторга России к компании из Свердловской области — ООО «Уралкран» был частично удовлетворён. Вместо более 32 млн рублей с ответчика взыскано 5 млн рублей штрафа. Решение судьи Козленковой могут обжаловать в течение месяца с момента принятия, передаёт ИА REGNUM.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Истец изначально требовал с ответчика более 32,104 млн рублей штрафа по договору от декабря 2015 года и свыше 24,1 млн рублей процентов за пользование чужими денежными средствами. Судья снизила штраф до 5 млн рублей и взыскала лишь его. В остальной части требований было отказано.

В основе спора лежал договор о выплате субсидии из федерального бюджета на компенсацию части затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по приоритетным направлениям гражданской промышленности в рамках реализации инвестпроектов. Тогда ответчик носил наименование — ООО «Сухоложский крановый завод». Проектом, под который выделялась субсидия, была разработка «нового поколения и организация серийного производства портальных кранов». Субсидия составила 61,5 млн рублей.

В свете того, что исполнителем были нарушены сроки отчётности, а также по проекту не был достигнут целевой показатель шестого этапа, министерство потребовало возвращения субсидии и выплаты штрафа, а также процентов. Субсидия была возвращена в январе 2022 года, но остальные запрошенные суммы ответчик проигнорировал, что и стало основанием для обращения в суд.