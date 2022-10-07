Дамаск, 7 октября, 2022, 03:06 — ИА Регнум. Авиаудар, в результате которого были ликвидированы главари террористов, нанесли ВВС США на северо-востоке Сирии. Об этом 7 октября сообщила пресс-служба Пентагона.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Уточняется, что в результате авиаударов были уничтожены как минимум три главаря ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), отвечавших за контрабанду оружия и вербовку новых членов экстремистской группировки.

Уточняется, что силы Центрального командования США провели вертолетный рейд на северо-востоке Сирии с целью ликвидации члена ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Раккана Вахида аш-Шамри, отвечавшего за контрабанду оружия и переправку боевиков для поддержки терактов. В ходе рейда террорист был уничтожен.

Также отмечается, что сообщник лидера террористической группировки был ликвидирован, ещё два террориста были захвачены американскими военными.

Ранее ИА REGNUM сообщало о военной операции США на северо-востоке Сирии.