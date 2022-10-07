Пхеньян, , 03:05 — REGNUM Российский президент Владимир Путин добился серьезных успехов в построении сильной России, заявил лидер КНДР Ким Чен Ын в поздравительной телеграмме в честь 70-летия главы Российской Федерации. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Глава КНДР Ким Чен Ын и президент России Владимир Путин Kremlin.ru

«Товарищ Ким Чен Ын отметил, что президент РФ долгое время на ответственной должности главы государства энергичной деятельностью добивался примечательных успехов в достижении грандиозной стратегической цели построения сильной России, и пользуется высоким уважением и поддержкой широких масс», — отмечает ЦТАК.

Ким Чен Ын добавил, что Россия преодолевает угрозы со стороны США и их сателлитов, а также защищает суверенитет и национальные интересы. По мнению лидера КНДР, этого удается достигнуть благодаря «выдающемуся искусству руководства» и стойкой воле Путина. Также Ким Чен Ын оценил укрепление отношений между Пхеньяном и Москвой.

Лидер КДНР пожелал Путину крепкого здоровья и успехов в развитии России, а также выразил надежду, что дружба между Пхеньяном и Москвой продолжит укрепляться при любых обстоятельствах.