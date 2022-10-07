Нью-Йорк, США, , 03:01 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США завершили торги 6 октября снижением на фоне данных по экономике и решения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. Больше других потерял Dow Jones.

Фондовая биржа США Иван Шилов © ИА REGNUM

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones понизился на 346,93 пункта (1,15%), до уровня 29 926,94 пункта. S&P 500 подешевел на 38,76 пункта (1,02%), до уровня 3744,52 пункта. Nasdaq к завершению дня опустился на 75,33 пункта (0,68%), до уровня 11 073,31 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подорожали на $1,12 (1,28%), до уровня $88,88 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 5 октября умеренным снижением.

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