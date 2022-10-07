Кито, , 02:57 — REGNUM Не менее пятерых заключенных погибли в результате беспорядков в тюрьме города Гуаякиль на юго-западе Эквадора, сообщает пресс-служба городской администрации.

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Сообщается, что беспорядки в исправительном учреждении начались 5 октября. В результате столкновений заключенных с полицейскими погибли пятеро осужденных, еще 23 человека пострадали. Среди пострадавших 18 являлись заключенными, еще пятеро — полицейские.

По предварительным данным, в тюрьме произошла разборка между двумя преступными группировками, связанными с контрабандой наркотиков. Причиной конфликта стал передел влияния на других заключенных. Отмечалось, что в ходе беспорядков преступники использовали огнестрельное оружие.