Манагуа , 7 октября, 2022, 02:48 — ИА Регнум. Глава Никарагуа Даниэль Ортега и его супруга — вице-президент страны Росарио Мурильо — направили свои поздравления президенту России Владимиру Путину по случаю его юбилея.

Cancillería Ecuador Даниэль Ортега

7 октября российскому лидеру исполняется 70 лет.

«Вы празднуете свое 70-летие, совпадающее с праздником Богородицы, Девы Розарии, которая, как мы уверены, направляет ваши шаги, вашу работу, ваш разум и чуткость, сопровождая вас в эти сложные времена, которые переживает сейчас человечество», — говорится в обращении Ортеги на его сайте.

Он также пожелал Путину «многих сил и крепкого здоровья».

Как сообщало ИА REGNUM, 3 августа Даниэль Ортега заявил, что Россия ведет справедливую войну против фашизма. Никарагуанский лидер отметил, что фашизм никуда не исчез с падением нацистской Германии и укоренился на некоторых территориях, включая бывш. УССР.