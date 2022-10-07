Москва, , 02:46 — REGNUM В закрытом режиме арбитраж Москвы вынес вердикт по иску Министерства обороны РФ к авиационной холдинговой компании «Сухой». В удовлетворении претензии на сумму более 360 млн рублей, которая фигурировала как неустойка, было отказано. Вердикт ещё может быть обжалован, передаёт ИА REGNUM.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

В карточке дела обнародована запись судьи Нариманидзе — «в иске отказать полностью».

Дело слушалось с ноября 2021 года. Сумма заявленных требований составляла 360 296 871,15 рубля.

В июле 2022 года делу присвоить гриф «Секретно» и закрыли от общественности.

Напомним, в сентябре 2022 года министерство также не смогло взыскать с авиахолдинга почти 16 млн рублей неустойки. Дело также слушалось в закрытом режиме из-за наличия данных с грифом «Совершенно секретно». До этого, в мае 2022 года, суд отказал истцу во взыскании более 241,8 млн рублей неустойки.