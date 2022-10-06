Красноярск, 7 октября, 2022, 02:37 — ИА Регнум. В пятницу, 7 октября, в Красноярске переменная облачность, преимущественно без осадков, температура воздуха +4… +6 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Андрей Никитин ИА REGNUM Графика осени 2

В 6:20 на Театральной площади было +2 °C.

Ночью с 7 на 8 октября ожидается до −1… +2 °C, облачно, без осадков.

Скорость юго-западного ветра 2−7 м/с. Давление — 749 (+5) мм рт. ст.

В субботу, 8 октября, в Красноярске до +8… +11 °C, облачно, без осадков. Ночью — до +4… +6 °C.

В воскресенье, 9 октября, в Красноярске ожидается до +13… +16 °C днём и до +4… +8 °C ночью. Облачно с прояснениями, без осадков.

По данным Среднесибирского УГМС, 7 октября на юге Таймырского муниципального района (МР) Красноярского края ожидается порывистый южный ветер до 15−20 м/с.

В Туве местами сохранится высокая пожарная опасность IV класса, местами — чрезвычайная пожарная опасность V класса.

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