Лас-Вегас, США, , 02:36 — REGNUM Число жертв нападения неизвестного перед зданием казино в городе Лас-Вегасе в американском штате Невада возросло до двух человек. Об этом 6 октября сообщил телеканал NBC News.

Нож PublicDomainPictures

Нападение вооружённого ножом неизвестного на людей произошло в 11:42 (21:42 мск 6 октября) возле здания казино Wynn на знаменитой улице Лас-Вегас-Стрип. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили нескольких пострадавших.

По уточнённой информации, от рук злоумышленника погибли два человека, ещё шестеро пострадали и были госпитализированы. Трое пострадавших находятся в критическом состоянии.

Среди пострадавших были так называемые «шоугёрлз» — девушки, которые в ярких костюмах танцовщиц фотографируются с туристами на улицах Лас-Вегаса. Уточняется, что нападавший задержан, полиция начала расследование обстоятельств трагедии.

Ранее ИА REGNUM сообщало об одном погибшем в результате нападения неизвестного с ножом на прохожих в Лас-Вегасе.

Читайте ранее в этом сюжете: В Лас-Вегасе мужчина с ножом напал на нескольких человек возле казино