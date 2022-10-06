Донецк, 7 октября, 2022, 02:19 — ИА Регнум. Обстрел города Донецка в ДНР снарядами натовского калибра произвели киевские боевики. Об этом 7 октября сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК) в своём телеграм-канале.

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Обстрел был зафиксирован в 00:25 мск со стороны населённого пункта Красногоровка. По Кировскому району Донецка киевские боевики выпустили три снаряда калибра 155 мм. Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.

Артиллерия калибра 155 мм применяется странами, входящими в военный блок НАТО. Киев в качестве военной помощи получил дальнобойные гаубицы M-777 калибра 155 мм, они активно используются ВСУ для обстрелов мирных городов ДНР и ЛНР. Кроме того, на вооружении у Киева есть немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, которые также используют боеприпасы калибра 155 мм.

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