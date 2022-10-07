Москва, , 02:18 — REGNUM На курортах Крыма бархатный сезон уже завершился, на курортах Краснодарского края понижение температуры воды до критического уровня произойдёт к началу следующей недели. Об этом 7 октября рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Набережная Геленджика Gelendzhik.org

«В Краснодарском крае к началу следующей недели максимальная температура будет +17… +20 °C. В Крыму аналогичная ситуация. Там бархатный сезон уже завершился, потому что температура воды на этих курортах +19… +20 °C», — приводит слова Вильфанда ТАСС.

Метеоролог подчеркнул, что сейчас в Краснодарском крае ещё можно насладиться последними днями бархатного сезона.

Роман Вильфанд «В Сочи, Геленджике, Анапе температура воды пока что +22 °C. Но температура будет понижаться. Идет завершение сезона».

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2022 года курорты Северного Кавказа посетили на 47% больше туристов, чем в том же периоде предыдущего года.

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