Нью-Йорк, США, 7 октября, 2022, 02:06 — ИА Регнум. Дорожная авария с участием полицейского автомобиля произошла в американском городе Нью-Йорке, пострадали десять человек, в том числе один ребенок, сообщает газета New York Daily News.

Полиция

В числе пострадавших два сотрудника полиции и восемь прохожих. ДТП произошло на перекрестке в районе Бронкс, когда полицейский автомобиль ехал на вызов об угоне.

Экипаж столкнулся с другой машиной, а после вылетел на обочину, сбил несколько прохожих и врезался в фонарный столб. При этом некоторые из пострадавших получили ранения от упавшего фонаря.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября в центре американской столицы Вашингтона произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля, где находилась вице-президент США Камала Харрис.