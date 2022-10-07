Тегеран, , 02:03 — REGNUM Двое граждан Франции, задержанные в Иране, признали свою вину в разжигании антиправительственных протестов в Исламской Республике, передает телеканал Press TV.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

По его данным, 37-летняя гражданка Франции Сесиль Келе призналась, что работала на французский генеральный директорат внешней безопасности (DGSE). Задержанная подтвердила, что прибыла на иранскую территорию со своим коллегой Жаком Пари. По ее словам, вместе они разжигали антиправительственные протесты с целью свержения властей Исламской Республики. Пари добавил, что DGSE приказала им оказать давление на правительство Ирана.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан предостерег ЕС от поспешных действий в связи с беспорядками в Исламской Республике. Он подчеркнул, что Тегеран готов принять ответные меры на случай антииранских актов со стороны Евросоюза.

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