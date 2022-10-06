Вашингтон, 7 октября, 2022, 01:56 — ИА Регнум. Доказательства для предъявления обвинения Хантеру Байдену, сына президента США, в налоговых преступлениях и в даче ложных показаний в связи с приобретением оружия собрали федеральные агенты. Об этом 6 октября пишет газета The Washington Post.

acaben Хантер Байден

Окончательное решение о предъявлении обвинений Хантеру Байдену примет федеральный прокурор штата Делавэр Дэвид Вайс. При этом адвокат Хантера Байдена обвинил следователей в утечке информации, назвав это государственным преступлением, и выразил надежду, что минюст США займётся расследованием данного вопроса и привлечёт виновных к ответственности. Пресс-служба прокурора Вайса, ФБР, Министерство юстиции и налоговая служба США не стали комментировать ситуацию.

Расследование против Хантера Байдена началось в 2018 году, а в период президентских выборов в 2020 году привлекло внимание экс-президента США Дональда Трампа. В американских СМИ публиковались данный, извлечённые из ноутбука Хантера Байдена. Из них следовало, что Хантер Байден мог быть организатором встречи представителя киевской энергетической компании Burisma Holdings со своим отцом, когда Байден-старший занимал пост вице-президента США.

Также предполагается, что Хантер Байден мог получить почти $5 млн от китайской энергетической компании CEFC.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что американский фильм «Мой сын Хантер», в котором повествуется о сыне президента США Джозефа Байдена — Хантере Байдене, переведён на русский язык.