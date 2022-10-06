Бразилиа, 7 октября, 2022, 01:56 — ИА Регнум. В бразильский порт прибыл второй танкер с дизельным топливом из России. Об этом президент Бразилии Жаир Болсонару 6 октября сообщает в своём телеграм-канале.

FAMÍLIA BOLSONARO Жаир Болсонару

Жаир Болсонару «Около 30 млн литров ожидают разгрузки в порту Паранагуа… Ожидается, что новая партия [дизельного топлива] усилит конкуренцию и подтолкнёт к падению цен на топливо, что в конечном итоге приведёт к снижению цен на продукты питания».

Как сообщало ИА REGNUM, в бразильский порт 30 сентября прибыл танкер NS Pride с первой партией дизельного топлива из России.