Будапешт, , 01:48 — REGNUM Евросоюз должен пересмотреть свою ошибочную политику санкций против России, поскольку ЕС «медленно истекает кровью», 6 октября заявил в видеообращении премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Виктор Орбан Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, ограничения не оправдали надежд, которые на них возлагались, а Россия, несмотря на давление, «неплохо зарабатывает». Глава правительства отметил, что санкции «подняли до небес» цены на энергоносители так, что по счетам «почти невозможно платить».

Премьер-министр подчеркнул, что Венгрия «отвоевала себе право шанс быть свободной от нефтяного эмбарго и санкций». Кроме того, как добавил Орбан, Будапешт смог добиться того, чтобы новый пакет санкции не касался венгерской ядерной энергетики и поставок газа в республику.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 сентября министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что ЕС не желает признавать ошибочность антироссийских санкций и отрицательное влияние такой политики на европейские страны.