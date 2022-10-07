Новая Каховка, Херсонская область, , 01:34 — REGNUM Не менее десяти взрывов прогремело над Новой Каховкой Херсонской области в ночь на 7 октября, сообщает пресс-служба областной администрации в официальном канале в Telegram.

Плотина Каховской ГЭС. Новая Каховка. Украина Липунов Дмитрий

«01:00. В Новой Каховке работает ПВО: более 10 воздушных взрывов», — говорится в сообщении.

Других подробностей произошедшего не приводится. Сведений о возможном ущербе также не сообщалось.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 октября днем в Новой Каховке работали средства противовоздушной обороны. В районной администрации сообщили, что над городом раздавались шесть воздушных взрывов. Других подробностей не приводилось.