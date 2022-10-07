Брюссель, , 01:16 — REGNUM Президент Кипра Никос Анастасиадис провел переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в ходе саммита ЕС в чешской столице Праге, сообщает Кипрское информационное агентство со ссылкой на осведомленные источники.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

По их сведениям, президенты Кипра и Турции провели краткую беседу в течение нескольких минут. Глава Кипра призвал Эрдогана мирно урегулировать кипрский вопрос, а также предложил вернуться к соблюдению мирных договоренностей. Источники утверждают, что Эрдоган ответил Анастасиадису, что пока этот вопрос обсуждать преждевременно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара продолжит препятствовать переброске Грецией войск на нейтральные острова в Эгейском море. Он подчеркнул, что Турция не намерена уступать в этом вопросе.