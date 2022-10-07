Вашингтон, , 00:56 — REGNUM По меньшей мере один человек погиб от рук преступника, который с ножом напал на нескольких человек возле казино в американском городе Лас-Вегас (штат Невада), сообщил в своем микроблоге местный департамент полиции.

Нож Mr Seb

Еще пятеро человек пострадали и были госпитализированы. Полицейским удалось задержать подозреваемого. Ведется расследование инцидента.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 октября в центре Лондона неизвестный с холодным оружием ранил трех человек.

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