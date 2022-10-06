Вашингтон, 7 октября, 2022, 00:56 — ИА Регнум. По меньшей мере один человек погиб от рук преступника, который с ножом напал на нескольких человек возле казино в американском городе Лас-Вегас (штат Невада), сообщил в своем микроблоге местный департамент полиции.

Mr Seb Нож

Еще пятеро человек пострадали и были госпитализированы. Полицейским удалось задержать подозреваемого. Ведется расследование инцидента.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 октября в центре Лондона неизвестный с холодным оружием ранил трех человек.