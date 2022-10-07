Париж, , 00:44 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон не исключает дополнительных поставок гаубиц CAESAR киевскому режиму. Об этом глава республики заявил в ходе пресс-конференции.

Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы действительно работаем совместно с другими странами ЕС над многочисленными запросами по поставкам дополнительных гаубиц CAESAR», — заявил он.

Отметим, что при помощи тяжелой артиллерии калибра 155 мм, принятого в НАТО, киевские каратели обстреливают жилые кварталы Донецка и другие населенные пункты Донецкой и Луганской Народных республик.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 октября бывший генсек НАТО Андерс Фон Расмуссен призвал Берлин и Париж поставлять больше вооружений киевскому нацистскому режиму. По его словам, Франция должна поставить больше гаубиц бандеровцам, а Германия — танков.