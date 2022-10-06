Лансинг, США, 7 октября, 2022, 00:41 — ИА Регнум. По меньшей мере один человек погиб в результате стрельбы в отеле Hampton Inn в американском городе Дирборн (штат Мичиган), передает телеканал Fox 2.

Dennis Skley Стрельба из пистолета

Подозреваемый в совершении преступления забаррикадировался в одной из комнат заведения. Полицейские рекомендовали жителям близлежащих районов избегать места инцидента.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября в перестрелке между уличными бандами в американском городе Ювалде (штат Техас) пострадали двое подростков.