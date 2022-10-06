В Мичигане произошла стрельба в отеле, погиб один человек
Лансинг, США, 7 октября, 2022, 00:41 — ИА Регнум. По меньшей мере один человек погиб в результате стрельбы в отеле Hampton Inn в американском городе Дирборн (штат Мичиган), передает телеканал Fox 2.
Dennis Skley
Стрельба из пистолета
Подозреваемый в совершении преступления забаррикадировался в одной из комнат заведения. Полицейские рекомендовали жителям близлежащих районов избегать места инцидента.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября в перестрелке между уличными бандами в американском городе Ювалде (штат Техас) пострадали двое подростков.