Токио, , 00:39 — REGNUM Запрет на экспорт товаров, связанных с производством химического оружия, введён в действие в Японии. Об этом 7 октября сообщило на своём сайте министерство экономики, торговли и промышленности Японии.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

Список запрещённых товаров был утверждён правительством страны 30 сентября и состоит из 89 позиций. В перечень вошли вещества, являющиеся сырьём для производства различных химпрепаратов, вещества с такой же токсичностью, как и химические препараты военного назначения или сырьё для них. В частности, в список попали ацетилен, хлор, белый и красный фосфор, мышьяк и другие вещества.

Также в списке 11 наименований приборов или деталей к ним, которые могут быть использованы для создания химпрепаратов, и приборы для создания бактериологических препаратов. Это, например, центрифуги, ферментеры, приборы для анализа и выявления веществ, оборудование для синтеза нуклеиновых кислот.

Из России также запрещено ввозить в Японию некоторые виды товаров, в том числе древесину и спирт. Также санкционные меры, введённые властями Японии, действуют против более чем на 800 человек из России, более чем на 200 российских компаний и организаций, 11 банков.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Японии не намерены отказываться от проведения санкционной политики против России, как заявил на пленарном заседании нижней палаты японского парламента премьер-министр Фумио Кисида.

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