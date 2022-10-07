Вашингтон, , 00:26 — REGNUM Госдепартамент США согласовал сделку по продаже Кувейту зенитно-ракетных комплексов NASAMS, а также сопутствующего оборудования к ним, сообщило агентство по сотрудничеству в области безопасности, находящееся в подчинении Пентагона.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Сумма контракта должна составить $3 млрд. Госдеп уже уведомил Конгресс США о своем решении, и законодательному органу в течение месяца необходимо изучить условия сделки, чтобы одобрить ее или блокировать.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что США собираются передать Киеву восемь комплексов NASAMS, и первые два якобы будут получены киевским режимом не раньше конца ноября.

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