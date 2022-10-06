Вашингтон, 7 октября, 2022, 00:26 — ИА Регнум. Госдепартамент США согласовал сделку по продаже Кувейту зенитно-ракетных комплексов NASAMS, а также сопутствующего оборудования к ним, сообщило агентство по сотрудничеству в области безопасности, находящееся в подчинении Пентагона.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

Сумма контракта должна составить $3 млрд. Госдеп уже уведомил Конгресс США о своем решении, и законодательному органу в течение месяца необходимо изучить условия сделки, чтобы одобрить ее или блокировать.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что США собираются передать Киеву восемь комплексов NASAMS и первые два якобы будут получены киевским режимом не раньше конца ноября.