Рим, 7 октября, 2022, 00:23 — ИА Регнум. 6 октября в Риме на стадионе «Стадио Олимпико» футбольный клуб «Рома» под руководством Жозе Моуриньо уступил испанскому «Бетису». Основное время встречи завершилось со счетом 1:2.

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Единственный гол в составе «волков» на 34-й минуте встречи ударом с пенальти забил аргентинский атакующий полузащитник Пауло Дибала. Голы «Бетиса» забили Гидо Родригес (40’ Луис Энрике) и Луис Энрике (88’ Родри).

Составы команд:

«Рома»: Патрисиу, Ибаньес, Смоллинг, Челик (Спинаццола, 5’), Манчини, Залевский, Матич, Кристанте (Камара, 80’), Дибала (Эль-Шаарави, 80’), Дзаньоло, Абрахам (Белотти, 73’).

«Бетис»: Браво, Песселья, Фелипе, Руибаль, Миранда (Морено, 75’), Родригес, Каналес, Фекир (Энрике, 22’), Хоакин (Родри, 60’), Гуардадо (Карвалью, 75’), Жозе (Иглесиас, 75’).

«Бетис», одержав третью победу подряд и набрав девять очков, укрепился на первом месте в турнирной таблице группы C. «Рома» с тремя очками опустилась на третью позицию.