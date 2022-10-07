Лондон, , 00:18 — REGNUM 22-летний португальский атакующий полузащитник Фабио Виейра с оценкой 8.80 по версии авторитетного портала WhoScored признан лучшим игроком матча 3-го тура групповой стадии Лиги Европы УЕФА 2022/23 «Арсенал» — «Буде-Глимт».

ФК «Арсенал»

В матче с норвежской командой Фабио Виейра отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Точность передач португальца составила 100%.

За «Арсенал» Фабио Виейра выступает с 1 июля 2022 года после перехода из «Порту» за 35 миллионов евро. Действующее соглашение португальского полузащитника с «канонирами» рассчитано до 30 июня 2027 года.