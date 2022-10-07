Москва, , 00:15 — REGNUM Известный российский политолог Александр Дугин подал в прокуратуру Праги заявление о привлечении к уголовной ответственности министра обороны Чехии Яны Черноховой за её высказывания по поводу гибели дочери Дугина Дарьи.

Заявление от имени Дугина подал чешский адвокат и бывший сенатор Йиржи Вывадил, который является создателем общественного объединения «Друзья России в Чехии». По мнению Дугина, в словах Черноховой присутствует состав преступления в виде оправдания терроризма.

«Согласно § 312e параграфа. 1.4(а) тр. особо тяжкое преступление в виде поддержки и поощрения терроризма совершается лицом, которое, помимо прочего, публично одобряет совершенное террористическое преступление или публично восхваляет его исполнителей за это, и будет наказываться тюремным заключением на срок от пяти до пятнадцати лет или, в дополнение к этому наказанию, конфискацией имущества, если он совершает это Деяние, среди прочего, через общедоступную компьютерную сеть или другим столь же эффективным способом», — говорится в заявлении.

«Я подавляю естественную человеческую реакцию на трагическую смерть. Но это — настоящие убийцы и разжигатели войны. Поэтому мне не жаль ни дочь, ни убитого горем отца. Мне жаль тысячи людей, убитых в результате их пропаганды и мерзкой идеологии. Сегодняшнюю ночь в России запомнят», — прокомментировала Чернохова гибель дочери Дугина в своем Твиттере. Позже Чернохова повторила, что нисколько не сожалеет о сказанном.

29-летняя дочь Дугина Дарья погибла 21 августа при взрыве автомобиля, в котором, предположительно мог ехать сам Александр Дугин, но позже он пересел в другой автомобиль. По мнению следствия, к данному преступлению причастны государственные структуры бывшей УССР.