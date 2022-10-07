Приштина, Сербия, , 00:02 — REGNUM Министр образования Косово Арберие Нагавци 5 октября заявила, что в течение нескольких дней правительство осуществит выплату заработной платы за сентябрь «авансом» педагогам, которые принимали участие в забастовке с 25 августа по 1 октября и дали обязательство отработать пропущенные академические часы в соответствии с составленным минобром календарем.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик отметила сложность ситуации, связанностей с тем, что власти муниципалитетов не отправили в министерство финансов список педагогов для получения заработнйо платы.

«В течение нескольких дней зарплата будет оформлена в виде аванса за работу, которая будет выполнена в последующие месяцы за 22 дня, потерянные из-за забастовки». Арберие Нагавци