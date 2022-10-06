Лондон, 6 октября, 2022, 23:52 — ИА Регнум. 6 октября в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» футбольный клуб «Арсенал» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы УЕФА 2022/23 разгромил норвежский «Буде-Глимт» со счетом 3:0.

ФК «Арсенал»

Забитыми мячами в составе «канониров» отметились Эдуард Нкетиа (23’ Киран Тирни), Роб Холдинг (27’ Фабио Виейра) и Фабио Виейра (85’ Габриэль Жезус). Желтые карточки получили Брис Вембангомо, Гранит Джака и Альфонс Сампстед. Матч обслуживала немецкая бригада арбитров во главе с Хармом Осмерсом.

Составы команд:

«Арсенал»: Мэтт Тернер, Киран Тирни (Бен Уайт, 7’), Габриэл, Роб Холдинг, Такэхиро Томиясу, Маркиньос (Букайо Сака, 58’), Фабио Виейра, Альберт-Мбойо Локонга, Гранит Джака (Мартин Эдегор, 58’), Габриел Мартинелли (Габриэль Жезус, 58’), Эдуард Нкетиа (Рис Нелсон, 82’).

«Буде-Глимт»: Никита Хайкин, Альфонс Сампстед (Мортен Конрадсен, 88’), Брис Вембангомо, Бреде Мое, Мариус Лоде (Мариус Хейбротен, 88’), Уго Ветлесен (Альберт Гренбэк, 73’), Патрик Берг, Ульрик Салтнес, Амаль Пеллегрино, Рунар Эспехорд (Ларс-Йорген Сальвесен, 88’), Йоэль Мвука (Ола Сольбаккен, 73’).