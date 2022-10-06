Скопье, , 23:51 — REGNUM Депутат македонской оппозиционной партии ВМРО-ДПМНЕ (Внутренняя македонская революционная организация — Демократическая партия за македонское национальное единство) Миле Лефков обвинил премьер-министра Северной Македонии Димитара Ковачевски в том, что его компания получила помощь от государства в размере 204 тысяч евро.

Димитар Ковачевски. Премьер-министр Северной Македонии Sdsm.org.mk

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, принадлежащая Ковачевски компания Pikcell Group подала заявку на получение госпомощи на следующей день после предоставления политику мандата на формирование нового правительства, то есть 29 декабря 2021 года.

За период с 2019 по 2022 год компания получила от государства 500 тысяч евро.

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