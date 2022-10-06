Страсбург, Франция, 6 октября, 2022, 23:49 — ИА Регнум. 5 и 6 октября в Европейском парламенте в Страсбурге проходило двадцатое заседание Совместной парламентской комиссии Северной Македонии и ЕС.

Здание парламента Северной Македонии

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, заседание прошло под сопредседательством депутата Европарламента Андреаса Шидера и депутата парламента Северной Македонии Сони Мираковской.

Предыдущее заседание объединенной парламентской комиссии состоялось в Скопье 28 и 29 июня 2022 года.

Совместная парламентская комиссия — Северной Македонии и ЕС действует с 2004 года в качестве форума для обмена опытом, мнениями и позициями по текущим вопросам, а также инструмента укрепления взаимного партнерства.