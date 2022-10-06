Вашингтон, 6 октября, 2022, 23:47 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден объявил о помиловании всех осужденных за хранение растительных наркотиков.

Пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО Плантация растительного наркотика

Заявление об этом было опубликовано 6 октября.

«Я объявляю о помиловании всех осужденных на федеральном уровне за простое хранение [растительных каннабиоидов]», — заявил Байден.

Отмечено, что, по поручению президента, генпрокурор США разработает процедуры выдачи свидетельств и помилования вышеуказанных лиц.

После этого, считает Байден, осужденным за такие преступления будет легче устроиться на работу и заново социализироваться.

Кроме того, Байден призвал губернаторов штатов принять аналогичные решения и никого не содержать в тюрьмах за хранение растительных наркотиков.

Подчёркивается, что минздрав США должен пересмотреть статус растительных наркотиков и исключить их из перечня тяжёлых и опасных наркотиков.

«Наш неудачный подход к [растительным наркотикам] перечеркнул жизни слишком многих людей. Пришло время исправить эти ошибки», — указано в заявлении Байдена.