Киев, , 23:45 — REGNUM Число экспертов МАГАТЭ, постоянно работающих на Запорожской АЭС, удвоят, сообщает 6 октября Reuters. Их теперь будет четверо.

Рафаэль Гросси IAEA Imagebank

По словам гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, агентство не считает, что станция теперь является частью России. При этом он выразил желание прекращения боевых действий на территории б. УССР.

«Как я сказал во время посещения станции, МАГАТЭ никуда не уезжает, мы остаёмся. Мы продолжаем работать, планируем ротацию, — сказал Гросси в Киеве. — Нынешняя команда будет заменена на новую».

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