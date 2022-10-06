Индианаполис, США, , 23:44 — REGNUM Около 300 бойцов Национальной гвардии американского штата Индиана выехали в Косово на девять месяцев для работы в составе миссии НАТО в крае KFOR, действующей по мандату ООН.

За спиной США

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, это уже 31-я смена американских военнослужащих в Косово.

Всего в Косово находятся 635 американских военнослужащих, а также военные из Польши, Литвы, Турции, Словении, Греции, Венгрии и Италии. Миссия действует с 1999 года.

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