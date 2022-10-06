Рим, 6 октября, 2022, 23:39 — ИА Регнум. Министр по делам экологической трансформации экономики Италии Роберто Чинголани 6 октября подписал указ о «временном» ограничении использования отопительных систем в зданиях и сооружениях.

Батарея

«Отопительный сезон» сокращен на 15 дней, использовать систему можно будет на час меньше, чем раньше, на 1 градус (до +19) снижена нормативная температура.

В 2022 году стоимость газаи электричествав Италии вырослауже в несколько раз и продолжает расти. Цена на бензинвырослав полтора раза. Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.

Фиксируется рост цен на 10−25% на основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся вдвое, а инфляция (уже достигшая рекордных за 30 лет9%, на основные товары — 11%) продолжит расти. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета уже выделено более50млрд евро.