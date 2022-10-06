Рим, 6 октября, 2022, 23:33 — ИА Регнум. Завершается процесс переоборудования залов заседаний и других помещений в обеих палатах парламента Италии, сообщают национальные СМИ 6 октбяря.

Fratello.Gracco Зал заседаний итальянского сената

По инициативе популистов в 2021 году было принято решение о сокращении численности парламентариев в обеих палатах на треть (останется 400 депутатов и 200 сенаторов).

Депутатам и сенаторам станет удобнее перемещаться по залам, констатировали служащие парламента. На первое заседание в новом составе депутаты соберутся 13 октября.

Как сообщалось ранее, победу на досрочных парламентских выборах в Италии 25 сентября одержали правоцентристские партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони. Они получили большинство мест в обеих палатах парламента. Решение о формировании правого правительства под руководством Мелони будет принято по итогам встречи лидеров партий с президентом страны Серджо Маттареллой.