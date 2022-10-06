Брюссель, 6 октября, 2022, 23:32 — ИА Регнум. Страны — члены Евросоюза (ЕС) планируют отложить на два месяца доступ Венгрии к финансированию из фондов ЕС, сообщает 6 октября агентство Bloomberg.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Евросоюз

По утверждению агентства, этот срок будет выделен на выполнение Будапештом требований в сфере борьбы с коррупцией.

Решение по этому вопросу может быть принято на встрече министров юстиции стран ЕС 13 октября. Как отмечает агентство, большинство членов ЕС считает, что Венгрии потребуется больше времени на устранение проблем с коррупцией и мошенничеством.

Напомним, ранее сообщалось о планах Евросоюза удерживать €5,8 млрд из средств, предназначенных для восстановления Венгрии после пандемии коронавируса, пока Будапешт выполнит все требования ЕС об усилении независимости судебных органов и структур борьбы с коррупцией.