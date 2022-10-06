Приштина, Сербия, , 23:30 — REGNUM Пресс-секретарь правительства Косово Бесник Бислими сообщил о намеченной встрече премьер-министра Косово Альбина Курти и президента Сербии Александра Вучича в Брюсселе.

Альбин Курти и Александр Вучич Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, последняя встреча двух лидеров состоялась 28 августа и завершилась принятие соглашения о передвижении граждан Сербии и Косово со своими документами и отмене режима «временных удостоверений личности».

По словам Бислими, встреча планируется на октябрь, однако официально не утверждена, также как и ее дата.

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