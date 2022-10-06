Белград, 6 октября, 2022, 23:27 — ИА Регнум. 6 октября в Белграде на стадионе «Црвена Звезда» футбольный клуб «Црвена Звезда» одержал крупную победу над венгерским клубом «Ференцварош», который возглавляет Станислав Черчесов. Основное время встречи завершилось со счетом 4:1.

Вячеслав Евдокимов Станислав Черчесов

Забитыми мячами в составе хозяев отметились Гелор Канга (27’ пенальти, 60’ Мирко Иванич), Стефан Митрович (35’) и Александар Катай (51’ Марко Гебелич). Единственный гол венгерского клуба на 71-й минуте встречи забил 27-летний хавбек сборной Норвегии Кристоффер Закариассен после передачи Генри Уинго.

Составы команд:

«Црвена Звезда»: Борян, Драгович (Николис, 72’), Родич, Эракович, Гебелич, Иванич, Канга (Мустафа, 80’), Саного (Срнич, 62’), Митрович (Панков, 62’), Катай (Мотика, 72’), Пешич.

«Ференцварош»: Дибус, Ммаэ, Кнустер, Ботка (Пашка, 77’), Уинго, Бешич (Вексей, 57’), Закариассен, Нгуен (Маркиньос, 66’), Траоре, Лэйду (Гояк, 67’), Боли (Ммаэ, 57’).