Киев, 6 октября, 2022, 23:24 — ИА Регнум. Принявший дозу сильного наркотика чувствует себя всемогущим и может вести себя агрессивно, поскольку утрачивает способность адекватно анализировать ситуацию и свои реальные возможности, отметил 6 октября в своем телеграм-канале военкор Андрей Руденко, комментируя высказывания главы киевского режима.

Леонид Макаров Ядерный чемоданчик

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Как сообщалось ранее, Зеленский призвал НАТО нанести превентивный ядерный удар по России «в ответ на угрозы».

Наркозависимый, даже находясь в состоянии истощения, может вступить в драку, следствием чего могут стать не только нанесенные ему побои, но и летальный исход, отметил Руденко.

«Такое ощущение складывается, что сейчас война идёт на изнеможение одной из сторон. Кто первый выдохнется, тому и придет конец. И судя по истерикам Зеленского, проблемы уже возникают у [Киева]», — добавил военкор.