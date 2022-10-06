Доха, 6 октября, 2022, 23:23 — ИА Регнум. 35-летний атакующий полузащитник «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси признался, что чемпионат мира 2022 года в Катаре станет для него последним в профессиональной карьере футболиста.

Кирилл Венедиктов Лионель Месси

«Будет ли это мой последний чемпионат мира? Да, конечно. Я хорошо физически себя чувствую. В этом году у меня была хорошая предсезонка. В отличие от прошлого года. Поэтому тогда все и пошло не так, я начал поздно тренироваться, играл без ритма», — цитирует Месси издание Star+.

В текущем сезоне Лионель Месси принял участие в девяти турах французской Лиги 1 2022/23, в которых отметился пятью забитыми мячами и семью результативными передачами. В рамках Лиги чемпионов УЕФА на счету аргентинца 3 (2+1) очка по системе гол+пас в трех матчах групповой стадии.